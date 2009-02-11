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Çevre

Balinaların korunması için uluslararası anlaşma

Uzmanlar, balinaların korunması için yakında bir uluslararası anlaşma imzalanması olasılığının arttığını belirttiler.

11 Şubat 2009 02:00

Portekiz'deki uluslararası balina konferansına katılan uzmanlar, balinaların korunması için yakında bir uluslararası anlaşma imzalanması olasılığının arttığını belirttiler.

Lizbon'daki konferansa katılan bilim adamları, diplomatlar ve avukatlar, dünyada yılda öldürülen balina sayısını azaltmak ve Kuzey Atlantik'te bir balina korunağı oluşturulması konusundaki ortak görüşün giderek güçlendiğini söylediler.

Konferans katılımcıları bugün yayımladıkları bildiride, hükümetleri Portekiz'in Madeira adasında haziranda yapılacak Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu toplantısında bir uzlaşma sağlamaya çağırdı.

Böyle bir uzlaşmanın Japonya'nın başını çektiği balina avcılığının devam etmesini isteyen ülkelerle, Avustralya ve ABD'nin başını çektiği balinaların korunmasına yönelik önlemlerin artırılmasını isteyen ülkeler arasında yıllardır süren anlaşmazlığa son verebileceği belirtildi.

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