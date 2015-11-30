Balina katliamına devam



Japonya’nın Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Japon gemilerinin Salı gününden itibaren Antarktika'da balina avına çıkacakları duyuruldu.

Lahey‘deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2014 yılının Mart ayı sonunda Japonya’nın 'bilimsel amaçlı' balina avı programını durdurmasına hükmetmişti. Tokyo hükümeti bu kararın ardından, av sezonunun bitmesine birkaç gün kala Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’na (IWC) revize edilmiş bir balina avı programı sunmuştu. Bu program, toplam 333 minke balinasının avlanmasını öngörüyor. Bu rakam da daha önce Japonya tarafından avlanması planlanan balina sayısının üçte ikisine tekabül ediyor.

Tokyo hükümetinden yapılan açıklamada bu sayının 'bilimsel' çalışmalar için yeterli olacağı, başka değişikliklere gerek olmadığı belirtildi. Japonya’nın Antarktika’daki yeni planlarına ilişkin Balina Avcılığı Komisyonu ile henüz bir uzlaşma sağlanamamıştı.

"Program, bilimsel amaca hizmet etmiyor"

Balina ve Yunusları Koruma (WDC) örgütü, hükümetin kararını eleştiriyor. Örgüt tarafından yapılan açıklamada "Japonya hükümeti bu kararı ile bilimsel görüşleri görmezden gelmekte ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararının nasıl hayata geçirileceğine dair henüz nihai kararını vermemiş Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’na (IWC) da karşı gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

Lahey‘deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Japonya'nın 'bilimsel amaçlı' balina avı programını durdurmasına yönelik gerekçeli kararında Japonya’nın araştırma programının bilimsel amaçlara hizmet etmediği belirtilmişti. Bu karar üzerine Japonya 2014 yılında balina avını durdurmuş ve av programını revize etmişti.

Ticari amaçlı balina avı 1986 yılında alınan bir kararla küresel çapta yasaklandı. Japonya, yapılan balina avını bu kararın istisnai kurallarına dayandırıyor. Söz konusu kurallar bilimsel araştırmalar için balina avına izin veriyor.

Tartışmalı 'bilimsel program' kapsamında Japon balina avcılarının yaklaşık 25 yıldır Antarktika sularında 10 binden fazla balina öldürdüğü tahmin ediliyor.