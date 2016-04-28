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Kültür-Sanat

Balina derisine işlenmiş 600 yıllık Tevrat'ı satmak isterken yakalandı

Suriye uyruklu şüpheli, Tevrat'ın ailesinden kaldığı iddia etti

28 Nisan 2016 23:29

İstanbul’da tarihi eser niteliği taşıyan balina derisine işlenmiş 600 yıllık Tevrat'ı internet üzerinden 5 milyon dolara satmak isteyen Suriye uyruklu şüpheli, müşteri kılığına giren polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, Tevrat'ın ailesine ait olduğunu iddia etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan 600 yıllık balina derisine işlenen Tevrat’ın internet üzerinden satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında müşteri kılığına giren polis ekipleri, eseri satışa çıkaran Suriye uyruklu Osama Ali T. ile bir araya geldi.

 

600 yıllık Tevrat’a 5 milyon dolar istedi

 

600 yıllık balina derisine işlenen Tevrat için 5 milyon dolar isteyen şüpheli ile pazarlık yapan ekipler, fiyatta anlaşma sağlayınca ikinci buluşma istedi. Fatih’te bir otelde planlanan buluşmada Suriye uyruklu şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, "Tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat aileme ait. Onu Suriye'de getirdim" dediği öğrenildi.

Ele geçirilen 600 yıllık balina derisine işlenen Tevrat incelenmek üzere Topkapı Sarayı Müzesi’ne gönderilirken, şüpheli ise serbest bırakıldı.

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