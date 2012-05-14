Balina avı karşıtı aktivist tutuklandı

ABD merkezli balina avı karşıtı grup Sea Shepherd'in kurucusu Paul Watson Almanya'da tutuklandı.

Organizasyon yaptığı açıklamada Watson'ın Frankfurt'ta gözaltına alındığı ve Kosta Rika'ya iade edilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Alman polisi aktivistin 2002 yılında köpek balığı avı konusunda yaptığı bir eylem nedeniyle tutuklandığını söyledi. Sea Shepherd her yıl Japonya'da yapılan balina avını sabote etmesi ile tanınan tartışmalı bir grup.

Geçmişte bu gruba üye aktivistler ile balina avcıları arasında çatışmalar yaşandı. Aktivistlerin Japon gemilerine çıktığı da oldu.

Cinayete teşebbüs iddiası

Alman polisinin elindeki tutuklama emrine göre Watson 2002 yılında Guatemala sularında gemi trafiğini engellemiş. Aktivistler o sırada yasadışı köpekbalığı avlayan bir grubu durdurmaya çalıştıklarını iddia ediyor.

Guatemalalı yetkililerin açıklamalarına göre aktivistler durdurdukları Kosta Rika gemisi Varadero'ya yargılanmak için kıyıya dönmelerini emretmiş. Aktivistler Varadero'ya kıyıya dönüşünde eşlik ederken bir Guatemala askeri gemisi gelerek Sea Sheperd aktivistlerine müdehale etmiş.

Varadero'nun tayfası aktivistlerin onlara saldırdığını ve öldürmeye teşebbüs ettiğini iddia ediyor.

Ancak olayın video kayıtlarında böyle bir duruma dair bir kanıt bulunmuyor. Guatemala gemisinden kaçmaya çalışan Sea Sheperdlı aktivistler Kosta Rika'ya doğru yol almış. Burada da yasadışı köpekbalığı avcılığı yapıldığına şahit olmuşlar. Watson olay nedeniyle cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Sea Shepherd'in yaptığı açıklamaya göre hapiste organizasyonun Avrupa bölgesi yöneticilerinden Daniel Cohn Bendit ve Jose Bove Watson'a eşlik ediyor. Sea Shepherd yayınladığı açıklamada ''En kısa zamanda Bendit ve Bove'nin Watson'un özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacaklarına inanıyoruz'' dedi.