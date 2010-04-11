'Bal'ın galası Rize'de yapıldı

T24 -

Gala

Gala için kente gelen yönetmen Semih Kaplanoğlu ve filmde rol alan oyuncular, Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Lütfü Melek ile Ayder Yaylası ve filmin çekildiği yerleri gezdiler.Kaplanoğlu, daha sonra filmde rol alan oyuncu Tülin Özen ile Derepazarı ilçesindeki Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksek Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.Kaplanoğlu burada yaptığı konuşmada, film çekimi öncesi bütün bölgeyi gezdiğini belirterek, ''Yaptığım gezilerden sonra filmi Rize'nin Çamlıhemşin bölgesinde çekmeye karar verdim. Filmde oynayacak küçük oyuncu Bora'yı da burada bulduk. Zorluklar olmasına rağmen bir arada dayanışma içinde filmin çekimini gerçekleştirdik'' dedi.Özellikle doğanın korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Kaplanoğlu, ''Bu ödül sonuçta Türkiye'ye verilmiş bir ödül, sadece bize değil. Ama elbette ki duyarlılığımıza, becerimize de verildi. İstedim ki filmin gösterimi, çekilen yerde, burada başlasın. Umarım film, çekim yapılan bölgenin doğasının korunmasına katkıda bulunur'' diye konuştu.Daha sonra il merkezindeki bir sinemada düzenlenen filmin gala gösterimine katılan Kaplanoğlu, burada düzenlenen törende, çabuk kaybolan bir film yapmadıklarını dile getirerek, ''Bu nedenle filmi izlerken biraz zahmet gösterilmesini istiyoruz. Filmin içindeki duyguları hissetmeniz için biraz sabırlı olunmasını istiyorum'' dedi.Daha sonra filmde rol alan oyuncularla fotoğraf çektiren Kaplanoğlu'na Çamlıhemşin Belediye Başkanı Melek, üzerinde kara kovan ile ayı olan bir ağacı, plaket olarak takdim etti ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.