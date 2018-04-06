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Balıklıgöl'deki hissesini 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil-ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), sahip

06 Nisan 2018 15:19

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil-ür Rahman Medresesi\'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), sahip olduğu yüzde 9\'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla \'arsa\' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı. İlanda \'Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır\' denilen satışı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
İstanbul\'da yaşayan Mustafa Nimetoğlu, mirasçısı olduğu Şanlıurfa\'nın tarihi mekanı olan Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alana kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği bilinmeyen \'L\' şeklindeki Halil-ür Rahman Medresesi\'ndeki yüzde 9\'luk olan 62 metrekare olan hissesini, \'arsa\' adı altında satılığa çıkardı. Bir internet sitesine ilan veren Nimetoğlu, mirasçısı olduğu SİT alanı içerisinde yer alan hissesini, 9 milyon liraya satacağını duyurdu. İlanı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği ilandaki medresenin yüzde 9 hissesini elinde bulunduğunu belirten Nimetoğlu, fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığı alan ile ilgili şunları yazdı:
\"İnşaat izni yoktur. Toplam Hisse; işaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır.\"
İstanbul\'da yaşayan Nimetoğlu, ilana yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, ilan sonrası telefonlarının susmadığını ifade etti. Dolandırıcı olmadığını kaydeden Nimetoğlu, yapacakları satışta kesinlik manevi duyguları olan kişilere satış yapacaklarını söyledi.

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