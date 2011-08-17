-Balıklıgöl'de 30 bin kişiye iftar ŞANLIURFA (A.A) - 17.08.2011 - Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tahiroğlu, 26 Ağustos Cuma gününe denk gelen ''Kadir Gecesi''nde, Balıklıgöl'de 30 bin kişiye iftar vermeyi planladıklarını söyledi. Tahiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının kentte dolu dolu geçirilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti. Bu çerçevede müftülük olarak ayın en büyük etkinliğini ''Kadir Gecesi''nde yapmayı düşündüklerini vurgulayan Tahiroğlu, şöyle konuştu: ''En büyük toplantımızı Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'de yapacağız. Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'de 30 bin kişiye iftar vermek için hazırlık yapıyoruz. Şu anda bunun çalışmalarına başladık. İnşallah Şanlıurfa halkımızla Dergah'ta Halil İbrahim Peygamber'in Mevlid-i Halil'inde Kadir Gecesi vereceğimiz iftarda vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.'' İftara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katılmasının planlandığını bildiren Tahiroğlu, programın TRT'den de canlı yayınlanacağını kaydetti.