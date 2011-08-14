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Yaşam

Balıklıgöl'de iftar ŞANLIURFA (A.A)

14 Ağustos 2011 00:20

-Balıklıgöl'de iftar ŞANLIURFA (A.A) - 13.08.2011 - Hz. İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, iftar vakti orucunu açmak isteyenlerin akınına uğruyor. Üç semavi dinin mensupları için kutsal kabul edilen ve dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak adlandırılan Balıklıgöl, bu yönüyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Balıklıgöl, hemen yanı başındaki Rızvaniye Cami ve Urfa Kalesiyle birlikte ramazan ayında mekanın manevi havasını solumak isteyenlerle dolup taşıyor. Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, kenti gezmeye gelen bir çok ziyaretçi de orucunu açmak için bu mekanları mekanları tercih ediyor. İftar vaktine kadar dergah, Halilürrühman ve Aynzeliha göllerini gezerek vakit geçiren kimi ziyaretçiler tarihi mekanda bol bol fotoğraf çektirip, ziyareti ölümsüzleştirirken kimileri de balıklara yem atıp dua ediyor. Yerleşkede bulunan camilerden ezan sesinin duyulmasıyla birlikte çimler üzerine kurdukları iftar sofralarında oruçlarını açan vatandaşlar, manevi atmosferinde huzur buldukları mekanda olmanın mutluluğunu yaşıyor.    -Çevre il ve ilçelerden geliyorlar   Ailesiyle birlikte Mersin'den Şanlıurfa'ya geldiklerini ve Ramazan Bayramı sonrasına kadar kentteki akrabalarının yanında kalacaklarını ifade eden Hüseyin Portakal, ''Ramazan'ı, ramazan olarak hissetmek için 1 aylığına Mersin'den, Urfa'ya geldim. Burası Peygamberler şehri. Böyle kutsal bir mekanda iftar açmanın mutluluğunu ailemle beraber yaşıyoruz'' dedi.  Eşi Fatma Portakal da zaman zaman iftar açmak için Balıklıgöl başta olmak üzere kentteki dini mekanları seçtiklerini belirterek, ramazan ayında Şanlıurfa'da bulundukları için mutlu olduğunu söyledi. İftar için Bozova'dan Şanlıurfa'ya gelen Abdülkadir Avcı ve ailesi de Balıklıgöl'de iftar yapmanın manevi havasını yaşadıklarını kaydetti.

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