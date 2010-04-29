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Yaşam

Balıklarına dövme yaptı

Çinli bir pet shop sahibi, daha pahalıya satabilmek için akvaryum balıklarına dövme yaptı.

29 Nisan 2010 03:00

T24-  Çinli pet shop sahibi balıklarını daha pahalıya satabilmek için lazerle dövme yaptı. İtalyan haber ajansı Adnkronos'ta yayımlanan habere göre, Shandong eyaletinde sattığı balıklara lazerle çiçek dövmesi yapan, "Daha fazla para kazan" ve benzeri Çince yazılar yazan pet shop sahibi, bu şekilde kazancını artırmayı hedeflediğini söyledi.


Normalde bir papağan balığının en fazla 10 yuana satılabileceğini belirten dükkan sahibi, dövme yapıldığında ise bu fiyatın en az 3 kat artabileceğini ifade etti.


Hayvanseverler ise tepki göstererek, yöntemin "vahşice" olduğunu belirtti.

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