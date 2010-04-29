Balıklarına dövme yaptı

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Normalde bir papağan balığının en fazla 10 yuana satılabileceğini belirten dükkan sahibi, dövme yapıldığında ise bu fiyatın en az 3 kat artabileceğini ifade etti.



Hayvanseverler ise tepki göstererek, yöntemin "vahşice" olduğunu belirtti.