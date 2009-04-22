Balıkları da deniz tutuyor

Almanya'nın Stutgart kentinde zoolojist Dr. Reinhold Hilbig, yaptığı araştırmalar sonrasında balıkların da denizde başının dönebileceğini ortaya çıkardı.



İnsanların uzaydaki yerçekimsizlikten nasıl etkilendiğini görmek için suda benzer bir araştırma yapan doktor, balıklar üzerinde bunu uygulayarak uzun zamandan beri merak edilen bu soruya cevap aradı.



Astronotların uzay yolculuğunda karşılaştığı yerçekimi kaybını anlamak için uçağa konan minik bir akvaryum içindeki 49 balık, sert bir şekilde suya batırıldı.



Hilbig, batırılma sonrasında sekiz balığın daireler çizmeye başladığını ifade etti: "Denge duygularını tamamiyle kaybetmiş gibiydiler. Hasta insanlar gibi davranıyorlardı" .



"Balıklar şaşkına dönmüştü. Yön duygularını kaybetmişe benziyorlardı."



Sekiz deniz tutmuş balık, biraz zaman geçince toparlandı ve şaşkınlıklarını üzerlerinden attı.

