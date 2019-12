Balıklara '3 mil' güvencesi

Av sezonunun açılmasıyla denizlerde hareketlilik yaşanırken, balık popülasyonunu korumak amacıyla uygulanan "3 mil içinde avlanma yasağı", balıkların sayısınının yıldan yıla düşmesini engelleyerek, sektörün geleceğini güvence altına alıyor.



Balıklar, sıcak havalarda genellikle sığ kesimlerde yaşamayı tercih ederek, yumurtalarını da kıyıya yakın yerlere bırakıyor. Bu nedenle her yıl Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı sirkülerle 3 mil içerisinde avlanmayı yasaklayarak, balıkların popülasyonunu koruma altına alıyor. Av sezonunun başlamasıyla da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimlerini daha da artırarak, bazı balıkçıların yasağı ihlal etmesini önlemeye çalışıyor.



Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Tekniği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bedii Cicik, yaptığı açıklamada, denizlerdeki balık sayısının azalmasını engellemek için avcılıkla ilgi çeşitli yasal hükümlerin yürürlükte bulunduğunu kaydederek, "3 mil içerisinde avlanmanın yasaklanması" uygulamasının bu hükümlerin en önemlilerinden biri olduğunu bildirdi.



Doç. Dr. Cicik, balıkların yumurtalarını sığ olan kıyı kesimlere bıraktığını belirterek, buraların korunmasına bu nedenle özel önem verildiğinin altını çizdi.



Bu çerçevede uygulamaya geçirilen yasakla balıkların ve yumurtalarının korumaya alındığını belirten Cicik, kararın balıkçılık sektörünün geleceğini güvence altına aldığını ifade etti.

Doç. Dr. Bedii Cicik, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki balıkçılık için en önemli şey, balığın bol olması. Bu nedenle, dikkatli avlanarak, balık popülasyonuna zarar vermemek lazım. 3 mil içerisinde avlanmanın yasaklanması bu açıdan çok yerinde bir uygulama. Çünkü aksi durum söz konusu olduğunda kıyılardaki balıkları avlayalım derken yumurtalara da zarar verebiliriz. Son yıllarda artan denetimler ve yürürlükteki yasakla, balıkçılık sektörünün gelecekte av bulamama sorunu yaşaması engelliyor."



Doç. Dr. Cicik, yasağa rağmen az maliyetle çok kazanç elde etmeye çalışan bazı balıkçıların 3 mil içerisinde avlanmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu durumun bu yıl için kazançlı olsa da ilerleyen yıllarda sıkıntı yaratacağını belirten Doç. Dr. Cicik, "Açık denize açılmak yerine balığın bol olduğu kıyı kesiminde avlanmayı tercih ediyorlar. Az enerjiyle bol kazanç elde etmek isteniyorlar, ama gelecek yıl ne olacak. Yasağa uyarsak bindiğimiz dalı kesmeyiz" dedi.



Balıkçılar memnun



Adana Balıkçılar Pazarı'nda uzun süredir balıkçılık yapan Muhsin Balıkçı da av sezonu açılmasına rağmen havaların iyi gitmesi nedeniyle balıkların kıyı bölgelerde bulunduğunu vurgulayarak, bu nedenle yasağın şu an için sektörü olumsuz etkilediğini kaydetti.



Açık denizlerdeki motorların boş dönmesi sebebiyle av maliyetlerinin karşılanmasında zorlanıldığına dikkati çeken Balıkçı, fırtınalı havaların başlamasıyla balıkların tekrar açık denizlere gideceğini belirterek, "Şu an 3 mil sınırının dışında istediğimiz miktarda balık bulamıyoruz. Bu durum şu an sıkıntı yaratıyor, ama geleceğimiz söz konusu olduğu için yasağı destekliyoruz" diye konuştu.