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Çevre

Porsuk Çayı'nda balıklar suyun yüzüne çıkıp can çekişerek ölüyor

'Balıklar su yüzeyine çıkıp can çekişerek ölüyor. Yetkililerden bir an önce balık ölümlerinin nedenini bulup gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz'

26 Eylül 2014 17:08

Eskişehir Alpu’da ilçe merkezinde geçtiğimiz günlerde Porsuk Çayı’nda toplu balık ölümleri meydana geldi. Vatandaşlar, Porsuk Çayı’nın Kütahya ve Eskişehir’den geçerek ilçelerine geldiğini, bu illerdeki bazı fabrikaların atıkları nedeniyle balık ölümlerinin meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Eskişehir Alpu’da ilçe merkezinden geçtiğimiz günlerde Porsuk Çayı’nda toplu balık ölümleri meydana gelmişti. Balıkların çeşitli fabrikaların Porsuk Çayı’na bıraktığı atıklardan kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Alpu sakinleri, birkaç gündür Porsuk Çayı’nda irili ufaklı onlarca balık ölüleriyle karşılaştıklarını belirtti. Vatandaşlar, Porsuk Çayı’nın Kütahya ve Eskişehir’den geçerek ilçelerine geldiğini, bu illerdeki bazı fabrikaların atıkları nedeniyle balık ölümlerinin meydana gelmiş olabileceğini söyleyerek, "Balıklar su yüzeyine çıkıp can çekişerek ölüyor. Yetkililerden bir an önce balık ölümlerinin nedenini bulup gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.

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