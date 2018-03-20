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Balıklar, İzmir'den Umman'a uçarak gitti

"Kısa bir sürede Umman açıklarından Hint Okyanusu'na indirdik"

20 Mart 2018 14:44

Ege denizinde yetiştirilen balıklar, Boeing 777F geniş gövde kargo uçağıyla ihraç edildi. Su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla ph dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri kontrol edildi. 

Gerçekleştirilen taşıma ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, "Bodrum'dan Umman'a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balık ilk hazırlıkların ardından önce 3 saat içerisinde TIR'larla İzmir'e taşındı. Sonrasında arkadaşlarımız balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağımıza yükledi. İzmir'den Umman'a ise 3 saatte uçuldu" dedi. "Bir uçakla 1,5 milyon adet canlı balığı taşımak; doğru iklimlendirme, oksijen ve sıcaklık kontrolünde de uzmanlık gerektirir" diyen Özen,  " Ayrıca bu taşıma, kullanılan oksijen tüpleri nedeniyle tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yer almaktaydı" diye konuştu.

Balıkları ihraç eden şirketin yetkilisi Serkan Ilgaz ise, "Yaklaşık olarak 1,5 milyon yavru çipura balığını kırk saatten daha kısa bir sürede Umman açıklarından Hint Okyanusu'na indirdik" diye konuştu. 

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