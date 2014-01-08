Marmara Denizi'nde balık türlerinin azalmasına dikkat çekmek için denize bırakılan bir kamyon balığın, sadece tatlı suda yaşayabilen sazan ve yayın olduğu öne sürüldü.

TRT Haber'in aktardığına göre, Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Musa Sarı, yaptığı açıklamada, Beylikdüzü'ndeki bir balıkçının "balıklandırma çalışması" amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetin, "ilkel ve keyfi" olduğunu ileri sürdü. "Sazanların Marmara Denizi'ne bırakıldığı görüntüleri internetten izleyince adeta sarsıldım" diyen Sarı, şunları söyledi:

"Tamamen iyi niyetli olarak planlanmış ancak bilimden uzak bir balıklandırma yapılmış. Görüntülerde neredeyse 5 ila 8 kilogram anaç sazan balıkları, Marmara Denizi'ne bırakılıyor. Sazan tatlı su balığıdır, tuzlu suda asla yaşamaz. Bu, balıklandırma değil, sazan katliamı olmuş. Denize bırakılan sazanlar, en geç 2 saat içinde telef olmuştur. Bu durumu anlamak mümkün değil."

Türkiye'de balıklandırma çalışmalarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden alınan izinle yapılması gerektiğini belirten Sarı, "Bu olay, ülkemizde bence bir ilk. Balıklandırma çalışmalarının belirli program ve uzman kişilerce yapılması gerekli. Bilimi inkar ederek balıklandırma yapılamaz" diye konuştu.



'Tuzlu suya sazan bırakanlar tarihe geçti'



Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İsmail Atalay ise çalışmayı "trajikomik" olarak nitelendirdi. Balıklandırmanın, balık stoklarını korumak için gerekli olduğunu ancak denize sazan bırakarak bunun yapılamayacağını anlatan Atalay, "Balıklandırma yapan kişi gökkuşağı alabalığı, yayın ve sazan balıklarını, kameraların önünde denize bırakıyor. Denize bırakılan tatlı su balıklarının tümü, bir süre sonra telef oldu. Görüntülerde de bunu görüyoruz. Bu, şov amaçlı yapılmış bir etkinlik. Tuzlu suya sazan bırakanlar tarihe geçti. Yapılan balıklandırma değil, vahşettir" dedi.



'Denize bırakılanlardan sadece 30'u denizde yaşayabiliyor'



Dev akvaryumlarla Beylikdüzü sahiline getirdiği anaç balıkları, Pekmez mevkisinde denize bırakarak, "balıklandırma çalışması" yapan Kenan Balcı ise denize 600 alabalık, 30 somon, bir miktar sazan ve yayın bıraktığını kaydederek, "Beni eleştirenler, bilmeden konuşuyor. Denizlerimizdeki balık stoklarını artırmak istiyoruz" dedi.

Balıklandırma görüntülerini buradan izleyebilirsiniz...