Balıkla gelen refah



Faroe Adaları'nın başkenti Thorshavn. Nüfusu sadece 18 bin. Geri kalan sakinlerinin birçoğu küçük köylere yayılmış durumda. Ancak bu sakin tablo yanıltıcı olabilir. Zira halk sözkonusu balık olduğunda katı ve ziyadesiyle girişimci. Örneğin JFK firması. Avrupa Birliği ile yaşanan avlanma kotası anlaşmazlığı ve Brüksel'in 2013'te ringa ve uskumru balığına ithalat yasağı getirmesi AB ülkelerine bol miktarda balık satan şirketi zor duruma düşürmüş. JFK yöneticisi Hanus Hansen:

"Biz tabi ki AB ile serbest ticaret anlaşması olsun isterdik. Ama artık buna gerek kalmadı. Şimdi farklı ülkelere de balık satıyoruz. Balığımız Rusya, Nijerya, Çin ve Japonya'ya da gidiyor."

Rusya'ya ambargoya karşı çıktılar

Ürünlerin semizliği ve ülkenin yakınlığı Fareo Adaları'ndan balık alımını AB için cazip kılıyor. Ancak ambargo sorunu aşılabilmiş değil. Faroelilerin Avrupa Birliği'ne üye olmasalar da birliğin Rusya'ya ambargo kararını desteklemeleri bekleniyordu. Ama ada halkı bu karara karşı çıktı. Onlar için balık ihracatı daha önemliydi. Ticaret Bakanı Johan Dahl:

"Balık, ihracatımızın yüzde 90'ını oluşturuyor. Avrupa Birliği ile yaşadığımız bu dört yıllık sorunlu sürecin ve yeni pazarlar bulmamızın ardından başka bir maceraya daha atılsaydık ekonomimiz ve toplumumuz olumsuz etkilenecekti. Bu yüzden biz de kararımızı bu son anlaşmazlıkta bizim yanımızda yer alandan yana verdik."

Moskova'da temsilcilik açıldı

Bahsedilen ülke Rusya. Faroe adaları Moskova'da şu sıralarda temsilcilik açtı. Bunun için iyi bir gerekçesi var. Rusya geçen yıl bu ülkeden 140 milyon euro ile diğer ülkelerden daha fazla balık satın aldı. Özellikle çiftlik somonu talep gördü. Faroe'li firmalar geçen yıl 70 bin ton deniz ürünü üretti. Ve Özellikle Norveç gibi diğer ülkelerin Rusya'ya uygulanan ambargoya uyması nedeniyle Ruslar Faroe adalarından gittikçe daha fazla ürün satın alıyor. Bakkerfrost yöneticisi Regin Jacobsen:

"2012'de ciromuzun yüzde yirmisini bu pazardan elde ettik. Ve bugün bu oran krize rağmen yaklaşık yüzde 30. Bu işimizin önemli bir parçası."

Rusya sadık ve kazançlı bir ortak. Faroe Adaları refahını sadece balığa borçlu. Bu yüzden Ada halkının rakip ne kadar büyük olursa olsun herhangi bir anlaşmazlık karşısında gösterdiği tepki anlaşılabilir bir durum. AB, balıkçılık kotaları anlaşmazlığında istediğini alamadı ve Faroe adalarıyla yeniden bir anlaşmazlık çıkmasını istemediği için adanın Rusya'ya balık satışını kabullendi.