Balıkesirspor'un Play-Off inadı 

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1. Lig\'de evinde Gazişehir Gaziantep Futbol\'u Otoo\'nun tek golüyle yenen Balıkesirspor Baltok, gözünü yine Play-Off hattına çevirdi. Teknik direktör Can Cangök, devrenin bitimine 2 hafta kala çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Rakiplerinin 8 haftadır yenilmediğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, \"Gazişehir Gaziantep çok güçlü bir takım. Onların serisini bozmak kolay olmadı. Haklı bir galibiyet aldık\" dedi.

Ligde 4 haftadır yenilmeyen kırmızı-beyazlılarda ilk 6\'ya girmek için büyük çaba sarfettiklerini ifade eden Cangök, \"Artık Gazişehir Gaziantep maçını unutmamız lazım. Gelecek hafta çok kritik Grandmedical Manisaspor maçına çıkacağız. Sezon başında 3 puanımız silinmeseydi çok daha yukarılarda olacaktık. Silinen puanımızı telafi etmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Amacımız devre arasına Play-Off potasında girmek\" yorumunu yaptı.

Balıkesirspor Baltok, 23 puanla Play-Off yarışına ortak durumda.