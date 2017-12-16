T24 LogoT24 Logo
Spor

Balıkesirspor'un Play-Off inadı 

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1

16 Aralık 2017 18:21

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1. Lig\'de evinde Gazişehir Gaziantep Futbol\'u Otoo\'nun tek golüyle yenen Balıkesirspor Baltok, gözünü yine Play-Off hattına çevirdi. Teknik direktör Can Cangök, devrenin bitimine 2 hafta kala çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Rakiplerinin 8 haftadır yenilmediğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, \"Gazişehir Gaziantep çok güçlü bir takım. Onların serisini bozmak kolay olmadı. Haklı bir galibiyet aldık\" dedi. 
Ligde 4 haftadır yenilmeyen kırmızı-beyazlılarda ilk 6\'ya girmek için büyük çaba sarfettiklerini ifade eden Cangök, \"Artık Gazişehir Gaziantep maçını unutmamız lazım. Gelecek hafta çok kritik Grandmedical Manisaspor maçına çıkacağız. Sezon başında 3 puanımız silinmeseydi çok daha yukarılarda olacaktık. Silinen puanımızı telafi etmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Amacımız devre arasına Play-Off potasında girmek\" yorumunu yaptı.
Balıkesirspor Baltok, 23 puanla Play-Off yarışına ortak durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilmi DUYARBALIKESİR DHALigGazişehir Gaziantep Futbol OtooBalıkesirspor BaltokPlayOffTeknikCan CangökRakiplerininGaziantepOnlarınHaklıCangökGazişehir GaziantepGelecekGrandmedical ManisasporSezonSilinenAmacımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24