Balıkesirspor'dan eski futbolcularına jest

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok\'ta Başkan Remzi Boncuk ve yönetim kurulu üyeleri, kırmızı-beyazlı ekipte 1970 ve 1980\'li yıllarda top koşturan futbolculara jest yaptı. Yönetim, takımın Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşma öncesi konakladıkları otelde eski futbolcuları yemeğe davet etti. Organizasyona teknik direktör Can Cangök ve futbolcular da katıldı. Yemekte Balıkesirspor\'a geçmişte yaptıkları katkı için eski futbolculara plaket verildi, forma armağan edildi.

Başkan Remzi Boncuk, Balıkesirspor\'a katkı sağlayan değerleri unutmadıklarını ve her fırsatta yad ettiklerini belirtti. Boncuk, yemeğe katılan eski futbolculardan Cavit Kurucu, Nezihi Tosuncuk, Sinan Nilüfer, Alpaslan Tekin, Abdullah Işıldak, Tahir Şener, Mustafa Çimen, Vedat Gülbay ve Reşit Koşar\'a teşekkür ederek davete katıldıkları için şükran duyduğunu belirtti. Balıkesirspor\'un eski futbolcuları da unutulmadıkları, anımsandıkları için onur duyduklarını belirtti. Gecede eski anılar anlatılırken duygulu anlar yaşandı.

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