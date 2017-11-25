Balıkesirspor'da sarı alarm

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Pazartesi günü Denizlispor\'a konuk olacak Balıkesirspor Baltok\'ta teknik direktör Can Cangök, sarı kart sınırındaki 5 futbolcuyu dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Deneyimli teknik adam, oyuncularını sık sık uyardığını dile getirerek Abdülkadir, Nizamettin, Oğuz, Cüneyt ve Foxi\'nin kart görmeleri halinde cezalı duruma düşeceğini söyledi. Bireysel hatalar konusunda da takıma ikazlarda bulunduğunu anlatan Cangök, \"En ufak hatada kalemizde gol görüyoruz. Bireysel hataları minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Denizlispor maçından 3 puan almanın hesaplarını yapıyoruz\" dedi.

