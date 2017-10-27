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Spor

Balıkesirspor'da Santos şoku 

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- ULUSAL Kulüp Lisansı alamadığı için daha önce 3 puanı silinen Balıkesirspor Baltok'un başı şimdi de eski futbolcusu Andre Felipe Bernardes Santos ile dertte

27 Ekim 2017 15:11

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- ULUSAL Kulüp Lisansı alamadığı için daha önce 3 puanı silinen Balıkesirspor Baltok\'un başı şimdi de eski futbolcusu Andre Felipe Bernardes Santos ile dertte.
Kırmızı-beyazlıların Santos\'a 2 Kasım\'a kadar 586 bin Euro ve faizi ödemek durumunda olduğu aksi halde kulübe 3 ya da 6 puan silme cezası geleceği vurgulandı. Konuyla ilgili Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"FIFA Disiplin Komitesi Sekreterliği\'nden alınan yazıda, futbolcu Andre Felipe Bernardes Santos ile kulübümüz arasındaki ihtilaf dosyasına ilişkin FIFA disiplin hükümlerinin 64. maddesinin ihlali dolayısıyla kulübümüz hakkında disiplin prosedürlerinin başlatılmakta olduğu bildirilmiştir. Buna göre 2 Kasım 2017 tarihine kadar futbolcunun alacağı olan 586 Bin euronun gecikme faizleri ve avukat masrafları da ilave edilerek ödenmesi istenmektedir. Futbolcu ile anlaşılamadığı veya ödeme yapılamadığı takdirde FIFA disiplin komitesi tarafından 3 ya da 6 puan silme ile para cezası uygulanması söz konusudur. Hatırlanacağı üzere yönetimimiz tarafından FIFA Disiplin Komitesindeki 9 oyuncuya yaklaşık 2.2 milyon euroluk ödeme yapılmış ve bu risk ortadan kaldırılmıştı. Yönetimimiz Andre Santos\'a ödenmesi gereken 586 Bin euroluk kaynak için çalışmalarını sürdürmektedir\"

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