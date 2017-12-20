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Spor

Balıkesirspor'da Play-Off hesabı

BALIKESİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır yenilmeyen ve yeniden Play-Off hattına yükselen Balıkesirspor Baltok, Grandmedical Manisaspor'u da yenerek devreyi ilk 6 sıra içerisinde bitirmenin hesaplarını yapıyor

20 Aralık 2017 18:08

BALIKESİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de 4 maçtır yenilmeyen ve yeniden Play-Off hattına yükselen Balıkesirspor Baltok, Grandmedical Manisaspor\'u da yenerek devreyi ilk 6 sıra içerisinde bitirmenin hesaplarını yapıyor. Ligde Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirmediği için 3 puanı silinmesine rağmen yarıştan kopmayan Bal-Kes, 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 23 puanla beşinci sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta Manisaspor\'u da deplasmanda yendiği takdirde ligin ilk yarısı sonunda Play-Off hedefini tutturmuş olacak. Teknik Direktör Can Cangök, rakiplerinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, \"Biz de sıkıntılı günler yaşadık. Kazanıp ilk yarıyı mutlu bitirmek istiyoruz\" dedi.

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