Balıkesirspor'da istifa depremi

Balıkesirspor kendi sahasında Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere kalarak kümede kalma umutlarını büyük ölçüde yitirirken teknik direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.

"Bu benim son hamlem olsun. Bu değişiklik belki bir yarar sağlar" diyen Kemal Özdeş, şunları söyledi:

"Bugün her iki takımın da isteği gerçekleşmedi. Bu karşılaşma hem son sıradan kurtulmak hem de düşme hattının hemen üzerindeki Çaykur Rizespor'u yakalamak için bir fırsattı. Ancak erken attığımız golü koruma çabası bize pahalıya mal oldu. Üzgünüm. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün yine bize destek oldular. Onlara galibiyet hediye edemedik. Görevimden ayrılıyorum. Bu şehirde çalışmak benim için gerçekten bir keyifti. Son sırada olmamıza rağmen oynadığımız hiçbir maçta tepki görmedim. Balıkesir'i hiç unutmayacağım. İnşallah daha iyi şartlarda burada çalışmak nasip olur."

"Keşke sezon başında bu takımda olsaydım" diyen Kemal Özdeş, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu taraftar, bu yönetim, bu şehir Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Balıkesirspor'da 17 maç görevde kaldım. Hiç bir müsabakada, çok kötü oynadık, demedim. Oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Haftalardır son sırada olmalarına rağmen son sırada gibi davranmadılar. Çalışanlara çok teşekkür ederim. Devre arasında yaptığımız transferlerde kulübü borca sokmamaya dikkat ettim. Nuno'nun yıllık maliyetiyle altı transfer yaptık. Umarım takım kalan 6 maçı da kazanır."