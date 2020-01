Balıkesirspor'da hedef Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönmek

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'nci Lig\'de evinde zirve yarışındaki Çaykur Rizespor\'la son dakikalarda penaltıdan kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalan Balıkesirspor\'da teknik direktör Can Cangök, \"Maçın hakkı beraberlik değildi\" dedi. Ulusal Kulüp Lisansı kriterleri nedeniyle 3 puanlarının silindiğini hatırlatan Cangök, \"Şiddetle puana ihtiyacımız var. Çaykur Rizespor müsabakasında her iki takım da net gol pozisyonlarına girdi. Ne yazık ki bu pozisyonlarda her iki takım da gol atamadı. Maçta skor 2 tane penaltıyla belirlendi. İlk devre skoru yakalayabilseydik maç çok daha farklı bitebilirdi\" diye konuştu.

\"Attığımız golden sonra fazla geri yaslandık\" diyen Can Cangök, \"Gol yememek için paniğe kapıldık. Rizespor bu ligin en güçlü takımlarından biri. Oyuncularının çoğu Süper Lig görmüş. Bu karşılaşmayı artık unutmamız gerek. Bizim puana ihtiyacımız var. Silinen 3 puan açığını bir an önce kapatıp üst sıralara tırmanmanın hesabını yapmalıyız. Bu haftaki rakibimiz Samsunspor 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Onlar da 3 puan için mücadele edecek. Bu nedenle işi sıkı tutmak gerekiyor. Şimdi hedefimizde Samsunspor var. Bu maça iyi motive olup deplasmandan 3 puan ile dönmek istiyoruz\" dedi.