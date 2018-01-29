Balıkesirspor'da Bulak alınan galibiyetlerden memnun

Hilmi DUYAR / BALIKESİR,(DHA) - TFF 1\'inci Lig’de Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor Baltok\'ta teknik direktör Giray Bulak, ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptıklarını, Adana Demirspor ve B.B. Erzurumspor maçlarında alınan galibiyetlerin takıma büyük bir motivasyon kazandırdığını belirtti.

B.B. Erzurumspor maçında alınan galibiyeti de Adana karşısında sakatlanan Glumac’a armağan ettiklerini, onun bu morale ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bulak, \"Glumac bugün yarın ameliyat olacak. Onun için bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Çünkü moral olarak onu desteklememiz lazım. Biran önce aramıza dönmesini istiyoruz. B.B. Erzurum maçında iyi oynadık. İki maçta 2’şer gol attık, hiç gol yemedik. Ligin en çok gol yiyen takımlarından birisiydik. Her iki maçta kalemizde gol görmemek sevindirici. Demek ki bu yöndeki çalışmalarımız iyi sonuç vermeye başladı. Buna rağmen sıkı bir defans için antrenmanlarda bazı organizasyonlar yapmamız lazım. Oyuncuların arzusu iyi, pas yapma, oyunu kenara oynama ve hızlı çıkışlar iyi. Önümüzdeki günlerde daha coşkulu oynayıp hedefimize yavaş yavaş emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Teknik direktör Giray Bulak, Altınordu karşılaşması için hazırlıklara erken başladıklarını kaydetti.

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