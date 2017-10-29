Balıkesirspor zirve yarışına ortak oldu

BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de üst üste üçüncü galibiyetini Adanaspor\'u 4-1 yenerek alan Balıkesirspor Baltok, silinen puanlarına rağmen zirve yarışına ortak oldu.

Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinen 3 puanı geçtiğimiz hafta Tahkim Kurulu\'nda onanan Balıkesirspor, buna rağmen 15 puanla Play-Off mücadelesine adını yazdırdı. Takımın değişilmez isimlerinden Okan ve Burak\'ın kadro dışı kalmasına rağmen bu periyotta Gaziantepspor, Boluspor ve Adanaspor\'u yenmeyi başaran kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Can Cangök, şehir olarak kenetlendikleri takdirde her zorluğun üstesinden geleceklerini söyledi.

Galibiyetlerle ayağa kalktıklarını belirten Cangök, \"Üst üste 3 maçı kazanmak takıma ayrı bir motivasyon oldu. Bunun devamını getirmek önemli. İçinden geçtiğimiz periyotta motivasyonumuzu da kaybedebilirdik ama farklı reaksiyon gösteren bu çocuklarla gurur duyuyorum. Şehrimizde son dönemde yaşanan küskünlüğü dargınlığı gidermek istiyoruz. Dargınlığın kimseye faydası yok. Ben yok biz varız. Biz bir aile olduğumuz zaman başarılıyız. Süper Lig\'e çıktığımızda şehir nasıl kenetlendiyse öyle kenetlenmeliyiz\" diye konuştu.

GOLCÜLER TUTULMUYOR

Balıkesirspor\'un yıldız golcüleri Otoo ve Abdülkadir, son haftalarda üst üste ağları sarsmayı başardı. Transfer yasağını son anda kaldırabilen Balıkesirspor\'da lig başladıktan sonra 5 Eylül\'de takıma katılan Ganalı Mahatma Otoo, oynadığı 7 maçta 7 gol attı. Ümraniyespor\'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada Samsunspor ve Gaziantepspor ağlarını birer, Boluspor ile Adanaspor ağlarını ise 2\'şer kez sarstı. Abdülkadir de son 3 haftayı boş geçmedi. Toplam 5 golü bulunan tecrübeli santrfor, Gaziantep ve Adana\'ya karşı birer, Bolu\'ya 2 gol kaydetti.