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Spor

Balıkesirspor unvan koruyacak

BALIKESİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de son olarak İstanbulspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Balıkesirspor Baltok, pazar günü evinde Eskişehirspor'la çıkacağı randevuda iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor

15 Kasım 2017 19:00

BALIKESİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de son olarak İstanbulspor\'a deplasmanda 4-1 yenilerek 4\'te 4 yapma fırsatını kaçıran Balıkesirspor Baltok, pazar günü evinde Eskişehirspor\'la çıkacağı randevuda iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor. Taraftarının önünde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Balıkesir, deplasman galibiyeti bulunmayan Es-Es karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor. Kırmızı-beyazlılar aynı zamanda geçen sezon evinde 2-1, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibinden bu kez hesap kesmeyi planlıyor. Düşme hattında yer alan Eskişehirspor\'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Teknik Direktör Can Cangök, \"Play-Off yarışından kopmamak için kazanmak zorundayız. Üç puan dışında düşüncemiz yok\" dedi. Ulusul Kulüp Lisansı alamayan iki takım da 3\'er puanı silindi.

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