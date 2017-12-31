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Spor

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cangök istifa etti

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİRSPOR Baltok Teknik Direktörü Can Cangök istifa etti

31 Aralık 2017 03:24

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİRSPOR Baltok Teknik Direktörü Can Cangök istifa etti. İstifa haberi, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
TFF 1. Lig’de Play Off mücadelesi veren Balıkesirspor Baltok, 3 puanı silinmesine rağmen devre arasına 17 karşılaşma sonrası 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alıp, 23 puanla 8’inci sırada girdi. Bal-Kes’in ligin ikinci devresinde daha başarılı bir grafik izleyip, üst sıralarda yer alacağı düşünülürken, teknik heyette istifalar üst üste geldi.
Önce yardımcı antrenör Suat Sarıcan, ardından da Teknik Direktör Can Cangök istifalarını açıkladı. Balıkesirspor yönetimi, teknik adamlarla konuşmasına rağmen iki isim de istifadan vazgeçmedi. Balıkesirspor yönetimince kulubün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yerel ve ulusal basında haklarında çıkan bazı haberler sonrası düşüncelerini öğrenmek üzere görüşmeye çağırdığımız profesyonel futbol takımımız teknik direktörü Can Cangök ve yardımcısı Suat Sarıcan görevlerinden ayrılmak istediklerini bildirmişlerdir. Tarafımızca teknik direktörümüze ve yardımcısına devam etmeleri yönünde görüş bildirilmesine rağmen ayrılma talebinde ısrarcı olunması sonrası yapılan değerlendirmede Can Cangök ve Suat Sarıcan’ın ayrılma isteği kabul edilmiştir. Balıkesirspor değerlerini de göz önünde bulundurarak her iki teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diler, Balıkesirspor\'a vermiş oldukları önemli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.”

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