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Spor

Balıkesirspor şokta

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA) BALIKESİRSPOR Baltok, Ziraat Türkiye Kupası 3

20 Eylül 2017 15:46

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)

BALIKESİRSPOR Baltok, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kars 36 Spor\'a elenirken, kırmızı-beyazlı camia üst üste ikinci kez kupa şoku yaşamış oldu. Geçen sezon yine üçüncü tur karşılaşmasında 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile Atatürk Stadı\'nda karşılaşan Bal-Kes, normal süresi 0-0 sonuçlanan müsabakada rakibine penaltılarla 4-1 yenilerek kupaya veda etmişti. Kırmızı-beyazlı ekip dün de normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan müsabakada amatör kümede mücadele eden Kars temsilcisine penaltılarla 7-6 mağlup oldu ve kupanın dışında kaldı.

\"Bu sonuç bize yakışmadı\" diyen Teknik Direktör Can Cangök, üzgün olduğunu belirterek, \"Bu tür maçlarda ilk yarım saatte 2-3 gol atıp rakibin gardını düşürmezsen, son dakikaya kadar \'Ne olacak?\' diye beklersin\" şeklinde konuştu.

Mağlubiyete mazeret aramadığını belirten tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:

\"Ligde az süre alan oyunculara şans verdim. Ancak sahada kazanmayı gerektirecek bir şey yapamadık. Rakibimiz daha istekli oynadı. Uğur\'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmak da oyunumuzu etkiledi fakat şartlar ne olursa olsun, Balıkesirspor amatör bir takıma elenmemeliydi.\"  

 

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