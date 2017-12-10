Balıkesirspor pes etmedi

BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen haftaya kadar liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor\'la deplasmanda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Balıkesirspor Baltok, bu zorlu karşılaşmadan puanla ayrılmasını bildi.

Rakibine karşı yenik duruma düşüp demoralize olmayan kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Can Cangök ise yeterince istekli ve arzulu bir oyun ortaya koyamadıklarından dert yandı.

Özellikle maçın ilk bölümünde iyi oynamadıklarını belirten Can Cangök, \"Çabuk oyuncuları fazla olan bir takıma karşı maçı 2-0\'dan 2-2\'ye getirmek de başarı. İstediklerimizi yapamamamıza rağmen sahadan 1 puan ile ayrıldığımız için mutluyuz\" dedi. Balıkesirspor\'da Ümraniye ağlarını birer kez sarsan takımın yıldızları Abdülkadir ve Otoo, ligde 8\'er gole ulaştı.

