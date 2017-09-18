Balıkesirspor farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'in 5\'inci haftasında Elazığspor deplasmanından 2-2\'lik skorla 1 puan çıkaran Balıkesirspor\'da gözler 25 Eylül Pazartesi günü iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasına çevrildi. Karadeniz temsilcisinin son maçında evinde Ankaragücü\'ne farklı yenilmesi, kırmızı-beyazlıların yüzünü güldürdü. Haftaya 8 puanla 6\'ncı sırada giren Balıkesirspor, 12 puanda kalan rakibini saha ve seyirci avantajı ile mağlup edip, aradaki farkı 1 puana indirmenin hesabını yapıyor.

Son 3 maçta 7 puan toplayan Balıkesirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlarken, yeni transferler Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk, Cumali Bişi, Steve Belecek ve Ismail Aissati\'nin giderek yükselen form grafiği teknik heyeti sevindiriyor. Elazığ\'da Otoo\'yu ilk 11\'de oynatan Teknik Direktör Can Cangök, Sedat, Belecek ve Cumali\'yi ikinci yarıda sahaya sürdü. Bu arada futbolcular, Elazığ\'a gelerek takımlarına destek veren 7 taraftara 7 forma hediye ederek jest yaptı.,



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