Balıkesirspor evinde Eskişehirspor'la oynuyor

BALIKESİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de önceki hafta İstanbulspor\'a deplasmanda 4-1 yenilerek Play-Off potasından çıkan Balıkesirspor Baltok, yarın düşme hattında yer alan Eskişehirspor\'u misafir edecek. Balıkesir Atatürk Stadı\'nda saat 13.00\'te başlayacak maçta Yiğit Arslan görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı 1. kategori 50, 2. kategori 20, maraton 10, kale arkası ve misafir tribünü de 7.5 TL olarak belirlendi.

Teknik Direktör Can Cangök, Eskişehirspor\'u yenerek İstanbulspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, \"İstanbulspor karşısında aldığımız 4-1\'lik ağır yenilgi bizim için büyük bir ders oldu. Savunmadaki zaaflarımızı gidermek için sıkı çalıştık. Taraftarımızın desteği ile Eskişehirspor karşısında istediğimizi skoru alacağız\" dedi.