Balıkesirspor Başkanı Bahçeci'den olaylı maçla ilgili açıklama

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)



SPOR Toto 1\'inci Lig’in 5\'inci haftasında oynanan Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor maçında hakeme yapılan saldırının kendi kulüpleriyle ilgisinin olmadığını söyleyen Balıkesirspor Başkanı Mustafa Bahçeci, karşılaşmanın kaldığı yerden yeniden oynanmasını istedi.

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci, yöneticileri ve teknik direktör Giray Bulak ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Dün akşam Ümraniyespor karşılaşmasında bir taraftarın orta hakem Atilla Karaoğlan’a yaptığı saldırıyı değerlendiren Bahçeci, olayın kulüp ile alakası olmadığını söyledi.

Yaşanan olaydan dolayı Balıkesirspor’un da mağdur olduğunu açıklayan Bahçeci, federasyon nezdinde girişimlerde bulunacaklarını, para, puan silme ya da tribün kapatma cezalarının aksine bu maçın kaldığı yerden ya da yeniden oynanmasının daha doğru olduğunu açıkladı.

Balıkesirspor’un böyle bir olay ile anılmasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Bahçeci, Futbol Federasyonu başta olmak üzere bütün kurumlarda girişimler başlattıklarını açıkladı.



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