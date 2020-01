Balıkesirspor Baltok'un hedefi Süper Lig

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor Baltok’un yeni teknik direktörü Giray Bulak, bugün Ali Hikmet Paşa Tesisleri’nde imza atıp, resmen kırmızı-beyazlı ekibe katıldı.

İmza törenine Balıkesirspor Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, yönetim kurulu üyeleri Umut Kırtıl, İrfan Gündoğan ve Giray Bulak’ın teknik heyeti katıldı. Başkan Boncuk imzalar atıldıktan sonra Giray Bulak ve ekibine başarılar diledi.

HEDEF SÜPER LİG

Teknik direktör Giray Bulak, yardımcıları Zafer Hızarcı, Hasan Terzi, Mustafa Pür, Cem Sinan Aslan ve Mesut Dilsöz ile birlikte, başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını belirterek şunları söyledi:

\"Balıkesirspor’un 2 Ocak\'ta başlayan Antalya kampında iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Burak Çalık ve Okan Alkan yönetim tarafından affedildikten sonra Antalya kampında katıldı. Bu nedenle oluşan sorunları bir haftada atlattık. Sporcularımız büyük bir uyum içinde çalıştı. Ancak Burak ve Okan 2 aylık bir süreci boş geçirdikleri için henüz hazır değiller. Bizim hedefimiz Süper Lig. Birinci olur çıkarız, ikinci olur çıkarız, ya da Play-Off’a kalır çıkarız. Biz iyi bir ekibiz.”

CAN CANGÖK’E TEŞEKKÜR

Balıkesirspor’un önceki teknik direktörü Can Cangök’e teşekkür borçlu olduğunu söyleyen Bulak, “Balıkesirspor’u bizden önce çalıştıran teknik direktör Can Cangök ve teknik heyetine teşekkür ediyorum. İyi bir ekip bırakmış. Antalya’da kamp yaptığımız dönemde ziyaretimize geldi. Oturup konuştuk. Takım hakkında bize bilgiler verdi. Bundan sonra da temaslarımız devam edecek. Balıkesirspor’un aksayan yönü savunması, iyi yönü de ataklardaki başarısı. Zaten bu attığı ve yediği gollerden belli. Biz savunmaya ağırlık verip bu sorunu aşacağız” diye konuştu.

