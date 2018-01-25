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Spor

Balıkesirspor Baltok'tan Fair Play'lik harekete teşekkür

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİRSPOR Baltok Kulübü yöneticileri, U17 takımı ile Altınordu Futbol Meslek Okulu (AFMO) U17 ekibinin geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada, Balıkesirsporlu oyuncunun hata ile yaptırdığı penaltıyı bilerek taca gön

25 Ocak 2018 13:23

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİRSPOR Baltok Kulübü yöneticileri, U17 takımı ile Altınordu Futbol Meslek Okulu (AFMO) U17 ekibinin geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada, Balıkesirsporlu oyuncunun hata ile yaptırdığı penaltıyı bilerek taca gönderen, Barışcan Işık Altunbaş ile Altınordu Kulübü’ne teşekkür etti. Balıkesirspor teşekkür metnini kulübün resmi internet sitesinde yayınladı.
AFMO U17 takımı, Elit U17 Ligi 20’inci hafta karşılaşmasında Balıkesirspor Baltok’un U17 takımını konuk etti. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleşen karşılaşmanın 74’üncü dakikasında, Balıkesirsporlu Kuban Altınbudak, hakemin ofsayt verdiğini düşünerek topu eliyle kesti. Maçın hakemi hatayı affetmedi ve anında penaltı noktasını gösterdi. Kuban hatasını çok geç anladı. Ancak Altınordu’nun genç oyuncusu Barışçan Işık Altunbaş, kullandığı penaltıda topu direkt taca göndererek Fair-Play örneği sergiledi.
Balıkesirspor Kulubü Altunbaş’ın bu jestine, internet sitesinde yayınladığı mesajla yanıt verdi. Mesajda, \"Elit U17 Ligi\'nde oynanan Altınordu-Balıkesirspor Baltok mücadelesinde ev sahibi ekipte forma giyen Barışcan Altunbaş\'ın yaptığı davranış takdir topladı. Karşılaşmanın 74. dakikasında pozisyonun ofsayt olduğunu zanneden oyuncumuz Kuban Altınbudak, ceza sahası içinde topu eline alınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barışcan Altunbaş, penaltıyı kale yerine taca attı. Oyuncuyu ve Altınordu Kulübünü bu centilmence davranıştan dolayı kutluyoruz\" denildi.
Karşılaşmada Altınordu, Balıkesirspor Baltok’u, 18, 54, 64, 76’ıncı dakikalarda Gökberk Efe, 11 ve 58’inci dakikada Altar Han Hidayetoğlu, 23 ve 73’üncü dakikalarda ise Barışcan Işık Altunbaş kaydettiği goller ile 8-1 mağlup etti.

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