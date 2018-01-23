Balıkesirspor Baltok'ta hazırlıklar devam ediyor

Hilmi DUYAR/BALIKESİR,(DHA)

Balıkesirspor Balktok Teknik Direktörü Giray Bulak, Ali Hikmet Paşa Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirdi. Cuma günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarıyla ilgili bilgiler verdi.

PTT 1\'inci Lig\'de ikinci devrenin ilk maçında Adana deplasmanından 3 puanla dönmenin sevincini yaşayan Balıkesir Baltok, bir yandan ise Glumac’ın sakatlanıp sezonu kapatmasının üzüntüsünü yaşıyor. Teknik Direktör Giray Bulak, Adana Demirspor deplasmanından alınan 3 puan ile moral bulduklarını belirterek, “Bu deplasmana giderken puana ihtiyacı olan bir takımla oynayacağımızı, aynı zamanda rakibimizin de eksikliklerini biliyorduk. Adana Demirspor karşısında aldığımız 2-0’lık galibiyet güzeldi. Rakibe de pozisyon vermedik. Hareketsiz pozisyonlarda, uzatma dakikalarında verdiğimiz toplar var. Onun dışında oyunun genelinde verdiğimiz bir gol pozisyonu var. Genelde maçın hakimi bizdik. Oyuncuların sahadaki disiplinli davranışları son derece iyi. Saha içinde ve dışında gayet iyi bir ekip performansı gösterildi\" dedi.

Cuma günü kendi sahalarında oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Bulak, \"Balıkesir’e döndüğümüzün ertesi günü çalışmalara başladık. Bu maç benim için ikinci yarının en zor maçı olacak. Çünkü rakibimiz iyi bir takım, güçlü oyunculardan kurulu, deneyimli futbolcuları var. Yabancıların kalitesi de çok iyi. Erzurumspor’un Ankara maçını izledik. Özellikle ikinci yarı rakibe çok baskı yapan, kenar oyununu iyi oynayan ve yüksek top hakimiyeti olan bir ekip. Duran toplarda çok etkililer. Zor bir maç oynayacağız ama biz de iyi bir ekibiz. Disiplinli oynayıp, aklı ön plana çıkartırsak Cuma günü sahadan iyi bir sonuçla ayrılırız. Bu maça taraftarlarımızı bekliyorum. Çünkü İlk kez kendi evimizde taraftarların önüne çıkacağım. Biz çok pas yapan takım olduğumuz için sahanın iyi olması lazım. Maç günü de yağışsız bir hava var. Bu anlamda iyi hazırlanarak kazanacağımız bir maç diye düşünüyorum” diye konuştu.

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