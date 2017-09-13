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Spor

Balıkesirspor Baltok'ta gözler Elazığspor'da

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)-  BİRİNCİ Lig'de üst üste aldığı Altınordu ve Ankaragücü galibiyetleriyle moral bulan Balıkesirspor Baltok'ta gözler cuma günü deplasmanda oynanacak Elazığspor maçına çevrildi

13 Eylül 2017 17:48

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)-  BİRİNCİ Lig\'de üst üste aldığı Altınordu ve Ankaragücü galibiyetleriyle moral bulan Balıkesirspor Baltok\'ta gözler cuma günü deplasmanda oynanacak Elazığspor maçına çevrildi.
Transferin son günlerinde yapılan 5 takviye ile eli rahatlayan teknik direktör Can Cangök, sahaya süreceği 11\'i kurmakta zorlanıyor. Geçen hafta Ankaragücü deplasmanında ikinci devre oyuna girip birer gol atan Sedat Şahintürk ve Mahatma Otoo, ilk 11\'e göz kırparken, Cumali Bişi\'nin de en azından ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor. Henüz hazır olmayan Steven Belleck ve Ismail Aisati\'nin kadroda yer almasının zor olduğu öğrenildi.
Bu arada ligin ikinci haftasında sahası bakımda olan Erzurumspor\'la Elazığ\'da karşılaşan kırmızı beyazlı ekip, bir ay dolmadan ikinci kez aynı statta maç oynayacak. Başkan Remzi Boncuk üst üste gelen iki galibiyetle tüm camianın moral kazandığını belirtirken, \"Şehirde pozitif bir hava oluştu. Herkes umutlu. Bizim hedefimiz de rahat bir sezon geçirmek. Şampiyonluk sözü vermiyorum ama şartları oluşursa, play off oynarız, diye düşünüyorum.\"
Bu arada 2013\'te kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden U19 takımı oyuncusu Ali Gündoğan, ölümünün 4\'üncü yılında anıldı.

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