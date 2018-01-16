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Balıkesirspor Baltok'ta Burak ve Okan'a özel antrenman

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) TFF 1

16 Ocak 2018 17:42

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

TFF 1. Ligi’nin güçlü ekiplerinden Balıkesirspor Baltok\'un teknik direktörü Giray Bulak, 10 hafta kadro dışı bırakıldıktan sonra kulüp yönetimi tarafından affedilen Burak Çalık ve Okan Alkan’ı tekrar takıma kazandırmak için özel antrenman programı uygulayacaklarını açıkladı.
Burak ve Okan’ın uzun süre çalışmadıkları için şu an fiziksel olarak hazır olmadıklarını belirten teknik direktör Giray Bulak, \"Kamptaki çalışmalarımızda, arkadaşlarımızın onlara verdiği destek ve yakınlıktan ötürü sıkıntılı dönemi olumlu bir şekilde atlattık. Bundan sonra, Burak ve Okan’a, 15-20 günlük çalışma süreci tanımamız lazım. Antalya kampındaki 10 günlük süre, hazırlanmaları için yeterli olmadı. Çünkü 10 haftalık bir dönemde takımla beraber olmadılar. Burada Sinan hocaya büyük bir yük düşecek. Sanki, 2 futbolcunun hocasıymış gibi ayrıca onlarla çalışacak. Onların takıma kazandırılmasıyla bizde 2 transfer yapmış gibi olacağız. Çünkü bu takımın yükünü çeken önemli oyunculardı. Biri savunmanın çıkışı, diğeri hücumun gücüydü. Bu oyuncuları kazanırsak büyük iş yapmış oluruz” dedi.
Hazırlık döneminde 4 maç oynadıklarını, bazı karşılaşmaları çok önemsediğini, bazılarını da alttan gelen gençleri görebilmek için denediklerini ifade eden Bulak, şunları söyledi:
\"Kamp aşamasında oyuncularımızdan pek çok mesajı aldık. Transfer konusunu sorarsanız, bugün Barselona’nın hocası bile ister. O kadar iyi işleyen bir takımın hocası oyuncu ister. Ama biz biliyoruz ki, elimizdeki kadroyla devam edeceğiz, onlara yoğunlaşacağız, kaybolan dinamikleri harekete geçireceğiz. Sonuçta elimizde iyi bir kadro var bu işi başarabilecek, hedefe ulaşabilecek kadroya sahibiz. Başka takımlar transfer yaptı, güçlenmiş gibi gözükebilir. Fakat, güçlenmiş mi, zayıflamış mı bunu zaman gösterecek. Biz, kadromuzun bize çok şey vereceğini biliyoruz. Biz de onlara verdiğimiz takdirde çok şeyler başarırız diye düşünüyorum.\"

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