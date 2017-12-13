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Spor

Balıkesirspor Baltok'da Cangök'ten gol sitemi

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Balıkesirspor Baltok'da teknik direktör Can Cangök, "Daha az gol yiyen bir takım olsaydık açık ara liderdik" dedi

13 Aralık 2017 16:02

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Balıkesirspor Baltok\'da teknik direktör Can Cangök, \"Daha az gol yiyen bir takım olsaydık açık ara liderdik\" dedi. Ligde 15 maçta 30 gol atıp kalesinde 25 gol gören Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Cangök, \"Çok gol yiyen bir takım olmasaydık şu an zirvede yer alırdık. Geçen hafta ligin en güçlü takımlarından Ümraniyespor\'u 2-0 geriden gelip yenebilirdik ancak sahadan 1 puanla ayrıldık. Ligde 3 maçtır kaybetmiyoruz. Devre arasına kadar kalan 2 karşılaşmayı da kazanıp silinen 3 puanımıza rağmen ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlamak istiyoruz\" diye konuştu. Kırmızı-beyazlılarda stoper Glumac cezalı durumda bulunuyor.
ANDRE SANTOS\'A ÖDEME YAPILMADI 
Balıkesirspor, eski futbolcularından Andre Santos\'un 360 bin Euro alacağını dün FIFA tarafından belirlenen sürede yatıramadığı ortaya çıktı. Bu paranın hafta sonuna kadar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'nun girişimleriyle ödenerek kulübün puan silme cezasından kurtulması bekleniyor.

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