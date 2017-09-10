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Spor

Balıkesirspor Baltok yenileriyle kazandı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağını geçici olarak kaldırıp hafta içinde 5 futbolcuya imza attıran 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok, Ankaragücü'nü deplasmanda yeni transferlerinin attığı gollerle yenerek zirveye

10 Eylül 2017 16:24

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- FIFA\'nın verdiği 2 dönem transfer yasağını geçici olarak kaldırıp hafta içinde 5 futbolcuya imza attıran 1\'inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok, Ankaragücü\'nü deplasmanda yeni transferlerinin attığı gollerle yenerek zirveye yeşil ışık yaktı.
Golsüz biten ilk yarının ardından ikinci yarının başında Umut Nayir\'in golüyle geriye düşen Balkıkesirspor Baltok, oyuna sonradan giren Otoo ile beraberliği eşitledikten sonra Sedat\'la da 3 puana uzandı. İki futbolcu ilk maçlarında gol sevinci yaşarken, bir başka yeni transfer Cumali Bişi de son 13 dakika forma giydi.
Altınordu\'nun ardından Ankaragücü\'nü de yenerek ikide 2 yaptıklarını hatırlatan teknik direktör Can Cangök, takım olmanın önemini vurguladı. Özellikle ilk yarıda kötü oynadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:
\"Bu sıcak havada özveriyle mücadele eden iki takımın oyuncularını da kutluyorum. Maça kötü başladık. İlk yarıda rakibin rahat oynamasına fırsat verdik. Golü yedikten sonra derlenip toparlandık. Doğrusunu söylemek gerekirse kötü oynayarak kazandık. Ancak bu 3 puan bizim için iyi bir moral oldu. Bu galibiyeti takım ruhu, iyi bir takım olmamız ve takım arkadaşlığımız getirdi.\"

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