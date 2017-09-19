Balıkesirspor Baltok-Kars 36 Spor: 6-7 (Türkiye Kupası)

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Cumhur Altay (xx),Mehmet Ali Akkor (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK : Vukovic (xx) - Uğur (xx), İbrahim (xx) (Dk. 74 Cüneyt x), Oğuzhan (xx) ,Doğa (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 63 Otoo x), Muhammet Ali (xx), Furkan (xx), İsmail Aissati (xx) (Dk. 71 Cumali xx), Sedat (xx), Beleck (xx)

KARS 36 SPOR: Aykut (xxx) - Yılmaz (xxx), Samet (xxx), Salih (xxx), Berat (xxx), Sebahattin (xxx) (Dk. 114 Yusuf xx), Bulut (xxx), Şükrü Can (xx) (Dk. 88 Burak Can x), Abdurrahman (xxx), Burak (xxx) (Dk. 46 Nurettin xxx), Hakan (xxx)

GOLLER; Dk 25 Mehmet (Balıkesirspor Baltok), Dk. 63 (Pen.) Bulut (Kars 36 Spor)

SARI KARTLAR: Vukovic Oğuzhan (Balıkesirspor), Hakan, Nurettin, Yılmaz (Kars 36 Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Uğur (Balıkesirspor Baltok)

TFF 1. Lig\'in iddialı takımlarından Balıkesirspor Baltok, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kars 36 Spor\'a penaltı atışları sonunda 7-6 yenilerek elendi. Karşılaşmanın normal süresi Balıkesirsporlu Mehmet ve Kars 36 Sporlu Bulut\'un golleriyle sona erdi. 30 dakikalık uzatma böjlümünde de sonuç değişmeyince seri penaltılara geçildi. İlk 5 penaltıda Balıkesirspor\'dan Cüneyt, Cumali, Sedat, Beleck\'in vuruşları golle sonuçlanırken Otoo kaçırdı. Kars 36 Spor\'da ise Yılmaz, Bulut, Hakan, Nurettin golü attı, Abdurrahman kaçırdı. Muhammet Ali Balıkesirspor\'u 6-5 öne geçirdi. Kars\'tan Samet de atışı kaçırmadı ve skor 6-6\'ya taşındı. Bal-Kes\'te Furkan 7\'nci penaltıyı kaçırdı, Kars\'tan Sarper skoru belirledi: 6-7 .

25. dakikada ev sahibi takımın golü geldi. Asiati\'nin pasında Sedat kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşu kaleci Aykut\'tan döndü. Mehmet, önüne düşen topu düzeltip. sol ayağı ile filelere gönderdi: 1-0.

52. dakikada Doğa\'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Aykut son anda topu kornere çeldi.

60. dakikada Mehmet\'in soldan geliştirdiği atakta Asiati\'nin nefis pasında Beleck zor olanı yaptı ve altı pasta topu auta gönderdi.

61. dakikada gelişen Kars 36 Spor kontratağında Bulut, Vukovic tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bulut kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

68. dakikada Sedat kaleci ile karşı karşıya kaldı, aşırtma vuruşu ütten auta çıktı.

78. dakikada Bulut\'u düşüren Balıkesirsporlu Uğur kırmızı kartla oyun dışında kaldı .

90+3. dakikada Kars atağında kaleci Vukovic, Bulut\'un ayaklarına kapanıp mutlak bir golü önledi.

84. dakikada Beleck mutlak bir gol fırsatını daha cömertçe harcadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda sonuç değişmeyince penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Kars 36 Spor, sahadan 7-6 galip ayrıldı ve turu geçen takım oldu.

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