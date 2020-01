Balıkesirspor Baltok Başkanı Boncuk: "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sırat köprüsünden geçiyoruz"

Hilmi DUYAR / BALIKESİR,(DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok\'ta teknik direktör Can Cangök\'le birlikte kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Remzi Boncuk, ekonomik sıkıntılar nedeniyle sırat köprüsünden geçtiklerini söyledi. Sezon başında transfer yasağını son anda kaldırarak kadrosunu takviye eden kırmızı-beyazlılarda zor günlerden geçtiklerini söyleyen Başkan Boncuk, \"Önceki yönetimlerden kalan 25 milyon TL borcu ödemeye çalışıyoruz\" dedi.

Mevcut futbolculardan Abdülkadir Özgen, Mehmet Boztepe ve takım kaptanı Nizamettin Çalışkan\'ın alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektiklerini hatırlatan Boncuk, \"Futbolcularla konuştuk. Nizamettin, kaptanlık sorumluluğuna rağmen böyle bir hamle yaptı ancak takımda kalmak istiyor. Kalacaklarına inanıyorum\" diye konuştu.

Balıkesirspor\'dan en fazla alacağı bulunan eski futbolcu olan Nuno Andre Coelho ile protokol yaptıklarını, 997 bin 500 Euro alacağını 7 eşit parçaya bölerek ilk 2 taksidini ödediklerini söyleyen Boncuk, \"12 Aralık\'a kadar Andre Santos\'a da 360 bin Euro ödenmesi gerekiyor. Zeefuik\'in alacağı konusunda 275 bin Euro karşılığında anlaştık. N\'Dongala\'nın dosyasını 15 bin Euro ödeyip kapattık Bütün yapılandırılmış ödemeler, futbolcuların alacakları ve galibiyet primleri dahil kulübün 25 milyon TL ödemesi gerekiyor. Vergi ve sigorta prim borcumuz yok ama sırat köprüsündeyiz\" dedi.

Bu sezon 3 puanları Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinmese 22 puanla 5\'inci sırada olacaklarını söyleyen Can Cangök ise \"Yılmadan yola devam ediyoruz\" şeklinde konuştu.

\"Ekip arkadaşlarımla beraber Balıkesirspor\'u bir yere getirebilmek için çalışıyoruz. Herkes taşın altına elini sokmuş vaziyette\" diyen Cangök, \"Motivasyonu kaybetmeden mücadele etmeye çabalıyoruz. İç sahada 19 Kasım\'da oynadığımız Eskişehirspor maçında taraftarların beni istifaya davet etmesine içerledim. Bu biraz toplum psikolojisi, biraz da bazı şeyleri iyi görememek. Kimileri Balıkesirspor\'un sıkıntılarını bilmiyor. Ben de hiçbir zaman popülist davranmadım. Her zaman ayaklarımın üzerine basarak sağlam gitmeye çalıştım. Başkan Remzi Boncuk da konuyu iyi biliyor. Buraya gelirken takımımız düşmesin diye görev aldık. Çünkü takım yapılanırken hem borç ödüyor, hem de halen puan silinme olasılığı var. Sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Daha iyi yere gelmek istiyoruz\" dedi.

RAKİP ÜMRANİYESPOR

Balıkesirspor Baltok, yarın TFF 1\'inci Lig\'de zorlu Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı\'ndaki başlama düdüğü saat 13.00\'te çalacak 90 dakikayı Ramazan Keleş yönetecek. Balıkesirspor Baltok\'ta Burak ve Okan halen kadro dışı durumunda. Kırmızı-beyazlıların sahaya Vukovic - Uğur, Glumac, Oğuz, Bülent, Nizamettin, Cumali, Aissati, Sedat, Otoo, Abdülkadir ilk 11\'iyle çıkması bekleniyor. Ligde son 2 maçı 4 puanla geçen Bal-Kes, 19 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde yer alıyor. Ankaragücü yenilgisiyle liderlikten inen Ümraniyespor ise 28 puanla ikinci basamağa geriledi.

