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Spor

Balıkesirspor Baltok Ankaragücü önünde

BALIKESİR, (DHA)- UYUŞMAZLIK Çözüm Kurulu'ndaki dosyalar için 12 milyon TL ödeyerek transfer yasağına son verip kadroya 5 takviye yapan Balıkesirspor Baltok, 1'inci Lig'de 4'üncü hafta randevusunda yarın Ankaragücü'ne konuk olacak

08 Eylül 2017 16:57

BALIKESİR, (DHA)- UYUŞMAZLIK Çözüm Kurulu\'ndaki dosyalar için 12 milyon TL ödeyerek transfer yasağına son verip kadroya 5 takviye yapan Balıkesirspor Baltok, 1\'inci Lig\'de 4\'üncü hafta randevusunda yarın Ankaragücü\'ne konuk olacak.
19 Mayıs Stadı\'nda saat 17.00\'de başlayacak müsabakayı Sakarya Bölgesi\'nden Erkan Engin yönetecek. Engin\'in yardımcılıklarını Ahmet Şimşek ve Mehmet Kağan Bingül yapacak. Karşılaşma Bein2 Max\'dan naklen yayınlanacak.
Yeni transferlerden Steve Beleck ve Ismail Aissati henüz hazır olmadıkları için Ankara\'ya götürülmezken, Mahatma Otoo, Cumali Bişi ve Sedat Şahintürk maç kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Can Cangök, Ankaragücü\'nün güçlü bir kadroya ve etkili bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirterek, \"Her şeye rağmen Ankara\'dan puanla döneceğiz\" dedi. Bal-Kes haftaya 4 puanla 7\'nci sırada girerken, Ankaragücü 2 puanla 17\'nci sırada yer alıyor. 

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