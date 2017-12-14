Balıkesirspor Baltok 3 peşinde

BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Balıkesirspor Baltok, yarın Play-Off yarışındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep\'i konuk edecek. Atatürk Stadı\'ndaki mücadele saat 18.00\'de başlayacak. Burak ve Okan\'ın kadro dışı olduğu kırmızı-beyazlılarda cezalı Glumac da forma giyemeyecek. Bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünler 7.5 TL, maraton 10 TL, kapalı üst 20 TL, kapalı alt tribün ise 50 TL olarak açıklandı.

Ligde 8 maçtır yenilmeyen Gaziantep temsilcisi 20 puanla 7\'nci sırada yer alıyor. Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı silinen Bal-Kes de aynı puanla 8\'inci sırada bulunuyor. Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, devdrenin son 2 maçında galip gelerek ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlamak istediklerini söyledi.

FIFA MORALİ

Balıkesirspor\'da eski futbolculardan Andre Filipe Bernardes Santos\'a Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'nun girişimleriyle 362 bin Euro daha ödenip FIFA kanalıyla gelecek puan silme cezasından kurtulmasının sevinci yaşanıyor. Balıkesirspor, Süper Lig\'de yer aldığı 2014-15 sezonunda takımda forma giyen Portekizli futbolcuya 2 Kasım\'da 300 bin Euro, dün de 361 bin 176 Euro ödedi. Böylelikle 8\'inci eski yabancı futbolcunun borç dosyasında da anlaşma sağlanıp kulübün önündeki puan silme riski bu sezonluk ortadan kalktı. Balıkesirspor\'un sakatlığı nedeniyle takımda hiç forma giyemeyen eski futbolculardan Yago Rodrigues Soares\'e de 40 bin dolar borcu var.