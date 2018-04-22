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Spor

Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor: 1-1

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) STAT: Balıkesir Atatürk HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx) BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), Oğuzhan (xxx), Nizamettin (xx), Furkan (xxx) (Dk

22 Nisan 2018 23:18

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), Oğuzhan (xxx), Nizamettin (xx), Furkan (xxx) (Dk. 87 Cüneyt xx), Abdülkadir (xxx) (Dk. 70 Burak xx), Sedat (xxx), Oğuz (xx), Uğur (xxx), Otoo (xx), Bülent (xx), Cumali (xxx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx), Ondele (xx), Timur (xxx), Andreas (xx) (Dk. 82 Serdar xx), Rangelov (xxx), Oğuz (xxx), Silva (xxx), Merthan (xx), Drole (xxx) (Dk. 67 Samet xx), Mücahit (xx), Emircan (xxx) (Dk. 76 Bahadır xx)
GOLLER: Dk. 73 (P) Nizamettin (Balıkesirspor) - Dk. 14 Rangelov (Ümraniyespor) 
SARI KARTLAR: Otoo, Uğur, Oğuzhan (Balıkesirspor) - Burak (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig 32\'nci hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor’u Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda ağırladı. Karşılaşmanın 14\'üncü dakikasında Ümraniyespor Rangelo\'nun golü ile takımını öne geçirdi. Maçın ilk yarısı Ümraniyespor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi. 73\'üncü dakikada Ümraniyespor ceza sahası içinde kaleci Burak\'ın Balıkesirsporlu Sedat\'a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Nizamettin takımının beraberlik golünü atarak durumu 1-1\'e getirdi. Karşılaşmada 90 dakika sonunda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

3\'üncü dakikada Balıkesirsporlu Sedat\'ın sağ kanattan getirdiği topa Otoo ceza sahası üstünden attığı şut kale direğinin yanından auta çıktı.
14\'üncü dakikada Balıkesirspor atağa çıkarken kaptırdığı topu alan Ümraniyesporlu Rangelov topu kaleci Vukovic solundan filelerle buluşturdu. Ümiraniyespor karşılaşmada 1-0 öne geçti.
24\'üncü dakikada Balıkesirspor\'un sağ kanattan Sedat Şahintürk\'ün getirdiği topa Abdulkadir ceza sahası içinde attığı şut Ümraniyespor defasına çarparak kornere çıktı.
28\'inci dakikada Ümraniyespor atağında Emircan ceza sahası üzerinden attığı şut kale direğinin dibinden auta çıktı.
73\'üncü dakikada Ümraniyespor ceza sahası içinde kaleci Burak\'ın Balıkesirsporlu Sedat\'a yaptığı müdahale sonrası Balıkesirspor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Nizamettin, takımının beraberlik golünü attı. Karşılaşma 1-1 oldu.

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