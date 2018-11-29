Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor: 0-1 (Fotoğraflı geniş haber)

Devrim DERİN / BALIKESİR (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Kamil Çetin (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx), Nizamettin (xx), Furkan (xx), Abdulkadir (xx), Sedat (xx), Okan (xx), Oğuz (xx), Otoo (xx), Glumac (xx), Bülent (xx), Cumali (xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx), Appindangoye (xxx), Timur (xx), Andreas (xx), Martires (xx), Emircan (xx), Oğuz (xxx), Serkan (xx), Mücahit (xx), Tarık (xx), Madinda (xxx) (Dk. 90 Muhammed x)

GOL: Dk. 89 Madinda (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 63 Glumac, Dk. 89 Cumali (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 66 Tarık, Dk. 87 Appindangoye (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5\'inci haftasında Balıkesirspor Baltok\'un Atatürk Stadyumu\'nda 17 Eylül tarihinde Ümraniyespor\'u ağırladığı maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona ermişti. İlk yarının sona ermesinin ardından Balıkesirspor Baltoklu taraftar sahaya girerek, soyunma odasına yönelen orta hakem Atilla Karaoğlan’a saldırmış ve hakem Karaoğlan aldığı darbe sonrası yere düşmüştü. Polislerin müdahalesi ile saldırgan yakalanırken, soyunma odasına giren hakem ikinci yarıya çıkmayarak, maçı güvenlik gerekçesiyle tatil etmişti. Balıkesirspor Baltok olay sonrası 2 maç seyircisiz oynama ve 150 bin lira para cezasına çarptırılırken, karşılaşmanın 2’nci yarısı bugün oynandı. 45 dakika oynanan mücadelede Ümraniyespor, Balıkesirspor Baltok’u deplasmanda 1-0 yendi.

70’inci dakikada ceza sahası dışından frikik kullanan Ümraniyespor oyuncusu Mücahit’in sert şutu kaleci Vukovic’in topu yumruklamasıyla auta çıktı.

78’inci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Bülent’in ceza sahasına ortasına gelişine vuran Furkan’ın sert şutu kale direği üzerinden auta çıktı.

89’uncu dakikada Ümraniyesporlu Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde oluşan karambolde Madinda topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0\'lık üstünlüğü ile noktalandı.

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