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Spor

Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor: 0-1

BALIKESİR (DHA) STAT: Balıkesir Atatürk HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Aylak BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali

28 Kasım 2018 23:45

BALIKESİR (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Aylak
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Martires, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 90 Muhammed Gönülaçar)
GOLLER: Dk. 89 Madinda (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: . 63 Glumac, Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok) - Tarık Tekdal, . 87 Appindangoye (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5\'inci haftasında 17 Eylül tarihinde oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle ertelenen Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor maçı, 46\'ncı dakikadan itibaren devam etti.
İkinci yarısı oynanan mücadelede Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti.

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