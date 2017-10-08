Balıkesirspor Baltok - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Koray Gencerler (xxx), Volkan Narinç (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xxx) - Cüneyt (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 46 Oğuzhan xxx), Glumac (xxx) (Dk. 87 İbrahim), Bülent (xx), Cumali (xxx) (Dk. 84 Emre), Muhammet Ali (xxx) (Dk. 75 Çağatay), Sedat (xx) (Dk. 72 Nizamettin xx), Aissati (xx) (Dk. 64 Furkan xx), Otoo (xx) (Dk. 46 Mehmet xxx), Beleck (xx) (Dk. 46 Abdulkadir xxxx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Aykut (xx), Caner (x) (Dk. 66 Serginho xx), Orhan (x), Kadir (xx), Onur (xx) (Dk. 66 Henrique xx), Eray (xx) (Dk. 81 Larsson x) , Emnes (xxx), Muğdat (xx) (Dk. 81 Soner x), Hora (xx) (Dk. 81 Ömer x), Barbosa (xx) (Dk. 81 Sissoko xx)

GOLLER: Dk. 60 Abdulkadir, Dk. 76 Oğuzhan (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 70 Furkan, Dk. 74 Cumali (Balıkesirspor)

Milli maçlar için sezona verilen arada hazırlık karşılaşmasında rakip olan Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor ile TFF 1\'inci Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok\'un mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Bal-Kes oldu: 2-0. Atatürk Stadı\'nda oynanan maçın gollerini 60\'ıncı dakikada Abdülkadir ve 76\'ncı dakikada Oğuzhan attı. Akhisarspor\'da kadrodaki 3 eski Balıkesirsporlu Muğdat, Aykut ve Eray, ilk 11\'de forma giydi.

5\'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Muhammet Ali\'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşu yandan auta çıktı.

22\'nci dakikada Akhisar tehlikeli geldi. Emnes\'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci Atilla kornere attı.

28\'inci dakikada Muhammet Ali\'nin ceza sahası içindeki volesi yandan auta çıktı.

İlk yarı golsüz bitti.

48\'inci dakikada Balıkesirsporlu Abdulkadir\'in kafa vuruşunu kaleci Fatih yatarak köşede bloke etti.

60\'ncı dakikada ev sahibinin ilk golü geldi. Sedat\'ın ortasında Abdulkadir\'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

76\'ncı dakikada Balıkesirsporlu Oğuzhan, serbest vuruştan gelen ortada topu kafayla filelere gönderip skoru belirledi: 2-0.