Balıkesirspor Baltok - Pendikspor: 3-1

Devrim DERİN / BALIKESİR (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Deniz Turgut (xxx), Sezgin Çınar (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xx), Muhammed (xxx) (Dk. 85 Okan x), Mehmet (xxx) (Dk. 74 Furkan xx), Abdulkadir (xxx) (Dk. 89 Rahmi x), Sedat (xxx), Oğuz (xx), Uğur (xx), Otoo (xxx), Glumac (xx), Doğa (xxx), Cumali (xxx)

PENDİKSPOR: Mehmet (xx), Erdinç (xx), Fatih (xx), Okan (xx) (Dk. 62 Ozan xx), Ahmet (xx), Oktay (xx), Erdem (xx) (Dk. 40 Taha xx), Tunay (xx), Berkan (xx), Batuhan (xx), Mahmut (xx) (Dk. 66 Mehmet Zahit xx)

GOLLER: Dk. 22 Mehmet, Dk. 45 Sedat, Dk. 85 Abdülkadir (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 30 Berkan (Pendikspor)

SARI KART: Ahmet (Pendikspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur karşılaşmasında Balkesirspor Baltok sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 3-1 yenerek tur atladı.

20’nci dakikada ceza yayı önünde yerden sert vuran Balıkesirspor Baltok futbolcusu Abdülkadir’in şutu kale direği yanında auta çıktı.

22’nci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Mehmet, Muhammed’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Mehmet’in sert şutu ağlara gitti ve Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

24’üncü dakikada Balıkesirspor Baltok kalecisi Atilla’nın topu kaybetmesi sonrası topla buluşan Pendikspor oyuncusu Berkan’ın şutu kale direğinden auta çıktı.

30’uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pendikspor oyuncusu Berkan’ın şutu ağlarla buluştu. Pendikspor bu golle rakibini yakaladı: 1-1

45’inci dakikada Mehmet\'in ceza sahasına yaptığı ortada Adülkadir topu kontrol edip, Sedat\'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top filelerle buluştu ve Balıkesirspor Baltok ilk yarıyı rakibi karşısında 2-1 üstün kapattı.

85’inci dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Sedat’ın ortasında topla buluşan Abdülkadir’in sert şutu filelere gitti: 3-1.

Balıkesirspor Baltok rakibini 3-1’lik skorla yenerek tur atladı.

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