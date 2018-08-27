Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor: 0-3

AKHİSAR,(DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), İlker Takpak (xxx), Hakan Karabalçık (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (x) - Cüneyt (x), Bülent (xx), Uğur (x) (Dk. 52 Okan x), Cumali (x), Furkan (x) (Dk. 77 Steve Beleck xx), Nizamettin (x), Sedat (xx), Otoo (x) (Dk. 64 Foxi x), Abdulkadir (x), Oğuz (x)

OSMANLISPOR: Abdülaziz (xxx) - Muhammed (xx), Ndiaye (xxx), Caner (xxx), Anıl (xxx), Tortol (xxx) (Dk. 81 Oğuzhan), Mertan (xxx), Tugay (xx), Beykan (xxx) (Dk. 72 Sinan xx), Regattin (xxxx), Furkan Özçal (xxx) (Dk. 77 Hasan xx)

GOLLER: Dk. 33 (Pen.) ve 47 (Pen.) Regattin , Dk. 67 Furkan Özçal (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Bülent (Balıkesir), Tortol, Furkan Özçal, Beykan, Tugay (Osmanlıspor)

SPOR Toto 1\'inci Lig’de Balıkesirspor Baltok, sahası bakımda olduğu için Akhisar Stadı’nda oynadığı iç saha maçında Osmanlıspor’a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 33 ve 47\'üncü dakikalarda penaltıdan Regattin ile 67\'nci dakikada Furkan attı. Bu skorla Balıkesir, 2 beraberliğin ardından ilk kez yenilgiyle tanıştı. Osmanlıspor da sezonun ilk galibiyetini aldı.