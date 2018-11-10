Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği: 3-1

Devrim DERİN / BALIKESİR (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), İlker Takpak (xxx), Cemil Tunç (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 84 Foxi xx), Furkan (xx) (Dk. 72 Muhammed xx), Abdulkair (xx), Sedat (xx) (Dk. 90 Cüneyt xx), Okan (xxx), Oğuz (xx), Otoo (xx), Glumac (xxx), Bülent (xx), Cumali (xxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan (xx), Ahmet (xx), Yasin (xx) (Dk. 42 Bekir xx), Ahmet (xx) (Dk. 84 Nadir xx), Sessegnon (xx), Nobre (xxx) (Dk. 77 Deniz xx), Dos Santos (xx), Arnason (xx), Selçuk (xx), Alper (xx), Da Silva (xx)

GOLLER: Dk. 25 Nizamettin, Dk. 89 Oğuz, Dk. 90+3 Abdülkadir (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 59 (P) Nobre (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Otoo, Furkan (Balıkesirspor Baltok) - Selçuk (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1\'inci Lig’in 12\'nci haftasında Balıkesirspor Baltok, lider Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi.

25’inci dakikada ceza sahası içinde rakibi çalımlayan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Abdulkadir’in şutunda çizgi üstünde topu Gençlerbirliği defansı çıkardı. Pozisyonun devamında top önünde kalan Nizamettin\'in şutunda Balıkesirspor Baltok 1-0 öne geçti.

59’uncu dakikada Balıkesirspor’dan Furkan’ın Gençlerbirliği oyuncusu Nobre’ye ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Nobre takımının beraberlik golünü atarken skor 1-1 oldu.

88’inci dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Selçuk’un Balıkesirspor oyuncusu Abdulkadir’e yaptığı müdahale sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Abdülkadir, kullandığı penaltıyı kaçırdı.

89’uncu dakikada Balıkesirspor’un penaltı sonrası oluşan atağında topla buluşan Oğuz, takımının 2\'nci golünü attı. Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

90+3’üncü dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Balıkesirspor oyuncusu Abdülkadir’in aşırtma şutu ağlarla buluştu. Balıkesirspor rakibi karşısında 3-1 öne geçti.

90 dakika sonunda karşılaşma ev sahibi takım Balıkesirspor Baltok’un 3-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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