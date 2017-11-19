Balıkesirspor Baltok - Eskişehirspor: 2-3

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx) Mehmet Şahan Yılmaz (xx) Gökmen Baltacı (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (x)- Uğur (xx), Oğuz (x), Glumac (xx), Bülent (x), Cumali (x) (Dk. 60 Sedat xx), Furkan (x) (Dk. 71 Beleck x), Otoo (xx), Aissati (x), Nizamettin (x) (Dk. 81 Muhammet Ali x) Abdulkadir (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Hasan Hüseyin (xxx) (Dk. 71 Hasan xx), Akaminko (xx), Aykut (xx), Kaan (xx), Uğur (xxx), Dorukhan (xx), Ofoedu (xxxx), Hürriyet (xxx), Erkan (xxx) (Dk. 85 Andaç), Bruno (xx) (Dk. 90 Semih Güler)

GOLLER: Dk. 24 Abdulkadir, Dk. 89 Sedat (Balıkesirspor) - Dk. 30 ve Dk.44 Ofoedu, Dk. 78 (Pen) Erkan (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Cumali, Nizamettin, Oğuz, Vukovic (Balıkesirspor) - Akaminko, Kaan, Kayacan (Eskişehirspor)

TFF 1\'inci Lig\'de milli maç arasından önce İstanbulspor\'a yenilerek Play-Off hattından çıkan Balıkesirspor Baltok, bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini de Eskişehirspor\'dan aldı: 2-3. Atatürk Stadı\'nda 3 bin civarında taraftarın izlediği maçta ev sahibi ekibin gollerini 24\'üncü dakikada Abdülkadir ve 89\'uncu dakikada Sedat, konuk ekibin gollerini ise 30 ve 44\'üncü dakikalarda Ofoedu ile 78\'inci dakikada penaltıdan Erkan attı. Maç öncesi hayatını kaybeden 3 olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu. İki takım seromoniye, \"Mekanın cennet olsun cep herkülü\" pankartı ile çıktı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Balıkesirspor, bu skorla 15 puanda kalırken Eskişehirspor 11 puana ulaştı.

10\'uncu dakikada Balıkesirsporlu Nizamettin\'in kullandığı korneri Glumac kafayla kaleye gönderdi. Kayacan\'dan dönen topu Glumac bir kez daha tamamladı. Kayacan topu köşeden tokatladı.

17\'nci dakikada Eskişehirspor defansında Akaminko\'dan seken topu penaltı noktasında önünde bulan Nizamettin\'in şutunu kaleci Kayacan yatarak kornere attı.

24\'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Uğur\'un sağdan ortasında Nizamettin\'in kafa şutu Kayacan\'dan döndü. Abdulkadir dönen topu kafayla tamamlayarak topu filelere gönderdi: 1-0.

30\'uncu dakikada skor eşitlendi. Hasan Hüseyin\'in korner atışını arka direkte kontrol eden Ofoedu, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

44\'üncü dakikada Eskişehirspor üstünlüğü yakaladı. Ani gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Hüseyin\'in ortasını Ofoedu kafayla fileleri sarsıp hem kendisinin, hem de takımının 2\'nci golünü kaydetti: 1-2.

78\'inci dakikada Eskişehir 3\'üncü golü de buldu. Ofoedu\'nun Vukovic tarafından ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Erkan, farkı ikiye çıkardı: 3-1.

82\'nci dakikada Sedat\'ın sol çaprazdan sert vuruşunu Kayacan kornere tokatladı.

89\'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Balıkesirli Sedat, skoru belirleyen golü attı: 3-2.